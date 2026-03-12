Главная » Новости



11:32, 12 марта 2026 года В Орловской области неравнодушный рыбак помог раскрыть убийство лебедя Погибла краснокнижная птица.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Ливенском районе Орловской области рыбак помог полицейским найти подозреваемого в незаконной охоте. Мужчина услышал выстрел, нашел убитого краснокнижного лебедя-шипуна и заметил уходившего охотника.

"Гражданин предпринял меры к сохранению тушки и сфотографировал следы обуви. Опасаясь, что их может занести снегом, рыбак проследовал рядом с ними до места, где неизвестный скрылся", – сообщили в региональном управлении МВД. О случившемся рыбак сообщил в Охотнадзор. Правоохранительные органы, использовав полученную информацию, вышли на охотника. Ему грозят штраф до полумиллиона рублей, либо до двух лет исправительных или принудительных работ. В случае самого сурового приговора охотник может отправиться в колонию на тот же срок.





Артем Ежаков






