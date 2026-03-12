В Орле установят 45-метровый флагшток

|
15:30, 12 марта 2026 года
В Орле установят 45-метровый флагштокОн появится в сквере Орловских литераторов.
В 2026-м году в Орле появится новый арт-объект. Это будет 45-метровый флагшток с флагом Российской Федерации, следует из постановления городской администрации о развитии туристского кода.
Флагшток установят в сквере Орловских литераторов. Он станет самой высокой вертикальной конструкцией в центре Орла, видимой с основных транспортных артерий.
Территория вокруг флагштока станет смотровой зоной с панорамным видом на исторический центр. Отсюда планируют начинать ряд туристических маршрутов.
"Это решает проблему отсутствия узнаваемого силуэта и создает «точку отсчета» для ориентирования туристов в городе", – подчеркивается в документе.
Артем Ежаков
