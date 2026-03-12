В центре Орла не все лавочки пережили зиму

Их планируют привести в порядок до наступления теплых вечеров.
Фото: Анастасия Дорохова
Несколько дней подряд специалисты МБУ "Спецавтобазы" ремонтируют сломанные лавки на улице Ленина. Восстановительные работы планируют провести до наступления теплых вечеров, чтобы орловцы и гости областной столицы могли приятно проводить время на центральной улице города.
- Все кашпо, вазоны, цветы, лавочки и урны на Александровском мосту и улице Ленина принадлежат муниципалитету. Порча или кража этого имущества карается по закону, - сообщили в пресс-службе учреждения.
Орловцев просят ценить труд специалистов, а родителей - внимательно следить за детьми.