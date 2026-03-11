На Орловщину впервые прилетела необычная красная утка

Ее сфотографировали в Ливенском районе.

Фото: Владимир Чаплыгин и Людмила Умникова

В Орловскую область начали возвращаться перелетные птицы. Одними из первых появились чибисы. Их запечатлели на заснеженном поле в Покровском районе. Об этом написали в сообществе ВК "Орнитофауна Орловской области". Отмечается, что чибисы вели себя осторожно и не подпускали человека близко.



Также в сообществе поделились еще одной орнитологической удачей: в нашем регионе впервые замечен огарь. Еще ее называют красной уткой. В некоторых регионах России птица занесена в "Красную книгу". Вблизи реки Сосны в ее сфотографировал ливенец Владимир Чаплыгин.

