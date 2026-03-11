В Орле спасать людей при возможном паводке будет плавающий транспортер

Технику журналистам продемонстрировали в ходе учений.

11-12 марта в Орле проходят масштабные командно-штабные учения МЧС. Сегодня на озере Светлая жизнь участники отработали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком.

По легенде учений, из-за резкого потепления и обильных дождей началось половодье: затопленными оказались нижние этажи зданий на береговой линии. Также по одной из вводных, под хрупкий лед провалились два человека. На помощь к одному из них спасатели добирались на мотовездеходе и плавающем транспортере.

Водный "танк" — новинка для нашего региона. Его работу впервые продемонстрировали на учениях. Технику можно использовать в воде и на суше — для эвакуации пострадавших. Транспортер может вместить до 72 человек или перевезти два автомобиля УАЗ. Скорость спецтехники по воде — до 11 км/час, на суше разгоняется до 42-х километров.

- Вторым пострадавшим оказался рыбак, вышедший на ослабший лед. Оказавшись рядом с полыньей, спасатели использовали специальное средство для спасения из ледяной воды, которое представляет собой надувной модуль. Пострадавший был извлечен из полыньи и доставлен в безопасное место. После оказания первой помощи его передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования и транспортировки в учреждение здравоохранения, - пояснили в пресс-службе МЧС по Орловской области.

После проведения первоочередных работ по ликвидации ЧС специальная комиссия оценила ущерб и подготовила план проведения аварийно-спасательных работ. Завтра, 12 марта, в Орле состоится второй этап учений.