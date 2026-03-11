Главная » Новости



14:55, 11 марта 2026 года Бывшее руководство ТТП города Орла получило условные сроки за списание 16 автобусов Оглашены приговоры Юрию Чемерову и Владимиру Жукову.





Заводской районный суд Орла приговорил бывшего генерального директора городского "Трамвайно-троллейбусного предприятия" Юрия Чемерова и экс-начальника автопарка Владимира Жукова к двум годам условно за злоупотребление должностными полномочиями.



Бывшие руководители признаны виновными в том, что списали 16 неисправных автобусов ЛиАЗ, не рассмотрев вопрос целесообразности их дальнейшего использования. Как подчеркнули в СУ СК России по региону, машины могли работать на линии, но были отправлены в утиль по цене металлолома. Ущерб составил 33,4 миллиона рублей.





Артем Ежаков





