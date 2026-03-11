Главная » Новости



19:00, 11 марта 2026 года Орловский хоккеист стал первой звездой матча с "Питтсбургом" и установил клубный рекорд Александр Никишин забросил шайбу и отдал результативную передачу.





Орловский хоккеист "Каролины" Александр Никишин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Питтсбург Пингвинз".



Защитник "ураганов" забросил шайбу и отдал результативную передачу, "Каролина" победила по буллитам со счетом 5:4, а Никишин стал первой звездой матча.



Орловец набрал 25 очков в 63 матчах регулярки. Забросив девятую шайбу в сезоне в игре против "Пингвинов", игрок побил рекорд "Каролины" по голам для защитников-новичков.





