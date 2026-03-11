Главная » Новости



17:50, 11 марта 2026 года Общежитие межвузовского кампуса в Орле готово на 40% Строители завершают устройство кровли, фасадов и витражей, монтируют лифты.







Комплекс общежитий будущего межвузовского кампуса в Орле готов более чем на 40%. Сейчас специалисты завершают устройство кровли, фасадов и витражей, монтируют лифты. Комплекс общежитий на полторы тысячи человек будет состоять из трех корпусов, соединенных переходами.



Напомним, что одновременно решается вопрос с закупкой оборудования для кампуса. Ранее об этом в интервью "Вести-Орел" заявил ректор Орловского государственного университета имени Тургенева Павел Меркулов. Для обсуждения этого вопроса в Орле ждут комитет Госдумы по образованию.



Студенческий кампус в Орле возводится без отставаний от графика. По плану, работы завершат во втором квартале 2026-го года. Кампус, помимо учебно-лабораторного корпуса, будет включать сеть общежитий, коворкинги, фудкорт, фитнес-зону и футбольное поле с трибунами на 500 болельщиков.





Даниил Матюшин






