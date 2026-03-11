Главная » Новости



17:30, 11 марта 2026 года Орловскому ветерану Григорию Внукову исполнилось 100 лет Он удостоен ордена "Знак Почета" и звания почетного гражданина Ливенского района.



Фото: "Ливенская газета"

11 марта орловский ветеран Григорий Никитович Внуков отметил 100-летие. Он единственный участник Великой Отечественной войны, проживающий сейчас в Ливенском районе.



Как сообщает "Ливенская газета", ветеран окружен заботой и вниманием. Его уважают в родном селе Никольское не только за фронтовые подвиги, но и за вклад в развитие сельского хозяйства. 27 лет Григорий Никитович был председателем колхоза, строил жилье для тружеников и развивал инфраструктуру.



Его заслуги отмечены орденом "Знак Почета" и званием почетного гражданина Ливенского района. Также он является пенсионером республиканского значения.







Сергей Мерцалов





