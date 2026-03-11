Главная » Новости



16:00, 11 марта 2026 года Орловские девятиклассники прошли итоговое собеседование по русскому языку в дополнительный срок Сегодня свои знания продемонстрировали 49 учеников.



49 орловских девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку. Большая часть обучающихся уже справилась с заданием в основной день - 11 февраля. Сегодня же свои знания продемонстрировали выпускники, которые пропустили это мероприятие по уважительной причине, а также те, кто не набрал нужные баллы для получения "зачета".



Для тех, кто получил "незачет" сегодня, либо же вновь не смог принять участие в итоговом собеседовании по уважительной причине, предусмотрен еще один дополнительный день – 20 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.





