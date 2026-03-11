Волейболистки "Орла" завершили первый этап сезона Высшей лиги "Б"
На предварительном этапе наша команда заняла пятое место.
Волейболистки "Орла" завершили первый этап своего дебютного сезона Высшей лиги "Б". В группе "Центр" они заняли пятое место.
Последний тур наша команда проводила дома против ижевского "Италмаса-ИжГТУ". Первая встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Во второй встрече орловчанки изменили тактику и смогли довести матч до тай-брейка, но, несмотря на усилия, проиграли со счетом 2:3.
Впереди у команды полуфинал сезона, где будут распределены места с 7 по 12. Соревнования пройдут в конце апреля в Орле.