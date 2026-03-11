Главная » Новости



16:50, 11 марта 2026 года Волейболистки "Орла" завершили первый этап сезона Высшей лиги "Б" На предварительном этапе наша команда заняла пятое место.







Волейболистки "Орла" завершили первый этап своего дебютного сезона Высшей лиги "Б". В группе "Центр" они заняли пятое место.



Последний тур наша команда проводила дома против ижевского "Италмаса-ИжГТУ". Первая встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Во второй встрече орловчанки изменили тактику и смогли довести матч до тай-брейка, но, несмотря на усилия, проиграли со счетом 2:3.



Впереди у команды полуфинал сезона, где будут распределены места с 7 по 12. Соревнования пройдут в конце апреля в Орле.





