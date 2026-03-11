среда 11.03.2026 23:31:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
13:59, 11 марта 2026 года

Мценский вор-сладкоежка вынес из магазина шоколад на девять тысяч рублей

Найти злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения.

Фото: Юлия Сабельникова

В Мценске местный житель обворовал супермаркет. Сотрудники магазина выявили недостачу большого количества кондитерских изделий: с прилавков исчезли десятки плиток шоколада. Просмотрев запись с видеокамер, продавцы увидели, что посетитель торговой точки раскладывает сладости по карманам, пока никто не видит. Съемки передали в местный отдел полиции.
 
- Полицейские установили, что гражданин подготовился к противоправному визиту в магазин: он нашил дополнительные внутренние карманы, чтобы спрятать в них неоплаченный товар, - пояснили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
 
Любителем лакомства оказался 53-летний местный житель. На него заведено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 



Юлия Сабельникова
