Мценский вор-сладкоежка вынес из магазина шоколад на девять тысяч рублей

13:59, 11 марта 2026 года
Мценский вор-сладкоежка вынес из магазина шоколад на девять тысяч рублейНайти злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения.
Фото: Юлия Сабельникова
В Мценске местный житель обворовал супермаркет. Сотрудники магазина выявили недостачу большого количества кондитерских изделий: с прилавков исчезли десятки плиток шоколада. Просмотрев запись с видеокамер, продавцы увидели, что посетитель торговой точки раскладывает сладости по карманам, пока никто не видит. Съемки передали в местный отдел полиции.
- Полицейские установили, что гражданин подготовился к противоправному визиту в магазин: он нашил дополнительные внутренние карманы, чтобы спрятать в них неоплаченный товар, - пояснили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Любителем лакомства оказался 53-летний местный житель. На него заведено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Юлия Сабельникова