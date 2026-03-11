Главная » Новости



14:30, 11 марта 2026 года В Ливнах православный приют помогает отчаявшимся женщинам с детьми Он был создан для матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.







Православный приют "Все в твоих руках" - единственный в Орловской области. Его создали при поддержке Ливенской епархии для помощи мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2017 году проект получил президентский грант.



Приют разместился в здании, которое безвозмездно предоставила администрация города Ливны. Сегодня он существует на пожертвования местных жителей и стал последней надеждой для тех, кто оказался в беде. Сюда приходят женщины с непростыми судьбами, и с первого дня им стараются помочь найти выход из сложной ситуации. За годы работы помощь здесь получили около 80 мам из разных регионов России и других стран. Татьяна Тимохина расскажет подробнее.





