Главная » Новости



11:25, 11 марта 2026 года Короткометражные фильмы проекта "Орловские герои" покажут на канале "Россия 24" Премьера состоится 23 марта в 21:00.







Культурно-просветительский проект "Орловские герои", поддержанный Президентским Фондом культурных инициатив, можно будет увидеть на канале "Россия 24". Показы начнутся с 23 марта и будут выходить в эфир в 21:00.



В программе шесть короткометражек, которые рассказывают о людях, чья жизнь связана с Орловщиной. Среди них: Илья Муромец, Алексей Ермолов, Денис Давыдов, Николай Сиротинин, Марина Чечнева, воевода Иван Шереметев.



В главных ролях орловские актеры. Режиссер проекта - Александр Головин. Сценарий подготовлен Ириной Костиной.







