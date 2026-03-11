В Орле автобус сбил пенсионера, который переходил дорогу на зеленый свет
После этого "ПАЗ" столкнулся с другим автомобилем.
Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области
Утром 10 марта в Орле произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
68-летний орловец переходил дорогу на зеленый свет на перекрестке переулков Маслозаводской и Пищевой. В этот момент 41-летний водитель автобуса "ПАЗ" при повороте направо по зеленому сигналу светофора не уступил ему дорогу. После наезда на пешехода автобус столкнулся с "Рено Дастер" за рулем которого был 33-летний водитель.
Пожилому мужчине потребовалась медицинская помощь. После обеда того же дня он обратился в больницу имени Семашко, где его осмотрели и направили на амбулаторное лечение.