Главная » Новости



10:45, 11 марта 2026 года В Орле автобус сбил пенсионера, который переходил дорогу на зеленый свет После этого "ПАЗ" столкнулся с другим автомобилем.



Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

Утром 10 марта в Орле произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.



68-летний орловец переходил дорогу на зеленый свет на перекрестке переулков Маслозаводской и Пищевой. В этот момент 41-летний водитель автобуса "ПАЗ" при повороте направо по зеленому сигналу светофора не уступил ему дорогу. После наезда на пешехода автобус столкнулся с "Рено Дастер" за рулем которого был 33-летний водитель.



Пожилому мужчине потребовалась медицинская помощь. После обеда того же дня он обратился в больницу имени Семашко, где его осмотрели и направили на амбулаторное лечение.







Сергей Мерцалов





