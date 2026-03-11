Орловцу вернут украденные мошенниками 240 тысяч рублей
Новосильская межрайонная прокуратура завершила проверку по этому факту.
Фото: Ольга Супонева
Орловцу вернут 240 тысяч рублей, украденных мошенниками. Новосильская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту хищения денег, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Орловец стал жертвой обмана. Злоумышленники убедили его, что он имеет право на ежемесячные выплаты. С августа по сентябрь 2024 года мужчина перевел 240 тысяч рублей на указанный мошенниками счет.
В ходе следствия выяснилось, что счет принадлежал жительнице Тульской области. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В суд был направлен иск о взыскании похищенных денег.
Суд удовлетворил требование прокурора. Исполнение судебного решения контролирует районная прокуратура.