12:20, 11 марта 2026 года Орловцу вернут украденные мошенниками 240 тысяч рублей Новосильская межрайонная прокуратура завершила проверку по этому факту.



Фото: Ольга Супонева

Орловцу вернут 240 тысяч рублей, украденных мошенниками. Новосильская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту хищения денег, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.



Орловец стал жертвой обмана. Злоумышленники убедили его, что он имеет право на ежемесячные выплаты. С августа по сентябрь 2024 года мужчина перевел 240 тысяч рублей на указанный мошенниками счет.



В ходе следствия выяснилось, что счет принадлежал жительнице Тульской области. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В суд был направлен иск о взыскании похищенных денег.



Суд удовлетворил требование прокурора. Исполнение судебного решения контролирует районная прокуратура.





Сергей Мерцалов






