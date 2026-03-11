Главная » Новости



9:10, 11 марта 2026 года В Орле несколько домов, два детских сада и школа остались без воды Неудобства связаны с заменой запорной арматуры в котельной на улице Калинина.



Фото: Ольга Супонева

11 марта в Орле с 9 часов утра несколько домов, два детских сада и школа остались без горячей и холодной воды. Причина - замена запорной арматуры в котельной на улице Калинина, 6Б. Об этом сообщили в АО "Орелгортеплоэнерго".



Без воды остались многоэтажки по адресам:



- улица Васильевская, 127;

- улица Достоевского, 4, 6, 10;

- улица Садовского, 2, 4, 7;

- улица Циолковского, 3, 4.



Также под отключение попали детские сады №36 и №47, школа №17. Возобновить водоснабжение планируют к 12:00.







Сергей Мерцалов





