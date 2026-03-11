В Орле несколько домов, два детских сада и школа остались без воды
Неудобства связаны с заменой запорной арматуры в котельной на улице Калинина.
Фото: Ольга Супонева
11 марта в Орле с 9 часов утра несколько домов, два детских сада и школа остались без горячей и холодной воды. Причина - замена запорной арматуры в котельной на улице Калинина, 6Б. Об этом сообщили в АО "Орелгортеплоэнерго".
Без воды остались многоэтажки по адресам:
- улица Васильевская, 127;
- улица Достоевского, 4, 6, 10;
- улица Садовского, 2, 4, 7;
- улица Циолковского, 3, 4.
Также под отключение попали детские сады №36 и №47, школа №17. Возобновить водоснабжение планируют к 12:00.