9:10, 11 марта 2026 года

В Орле несколько домов, два детских сада и школа остались без воды

Неудобства связаны с заменой запорной арматуры в котельной на улице Калинина.

Фото: Ольга Супонева

11 марта в Орле с 9 часов утра несколько домов, два детских сада и школа остались без горячей и холодной воды. Причина - замена запорной арматуры в котельной на улице Калинина, 6Б. Об этом сообщили в АО "Орелгортеплоэнерго".

Без воды остались многоэтажки по адресам:

- улица Васильевская, 127;
- улица Достоевского, 4, 6, 10;
- улица Садовского, 2, 4, 7;
- улица Циолковского, 3, 4.

Также под отключение попали детские сады №36 и №47, школа №17. Возобновить водоснабжение планируют к 12:00.



Сергей Мерцалов
