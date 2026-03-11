Главная » Новости



12:50, 11 марта 2026 года В Орле начался сезон дорожного ямочного ремонта Специалисты "Спецавтобазы" уже успели обновить тысячу квадратных метров полотна.





В Орле начался сезон дорожного ямочного ремонта. Температурные качели самым пагубным образом влияют на состояние асфальта.



Специалисты "Спецавтобазы" уже успели обновить тысячу квадратных метров полотна литым асфальтобетоном. Особое внимание уделяется въездам в город, центральным улицам и дорогам, ведущим к школам, детсадам и больницам.



Одновременно с ремонтом дорог продолжается очистка ливневок и вывоз снега. Полностью оценить состояние улично-дорожной сети можно будет после того, как зима окончательно уйдет из города.





Антон Сорокин





