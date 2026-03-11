Главная » Новости



13:52, 11 марта 2026 года Ракетная опасность объявлена в Орловской области Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.





Ракетная опасность объявлена в Орловской области. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Орловской области.



Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. До отмены сигнала покидать безопасное место не стоит.







