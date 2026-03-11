|
17:50, 10 марта 2026 года
ФК "Орел" пополнился воспитанником московского "Спартака"За клуб будет выступать вратарь Вадим Аверкиев.
Фото: ФК "Орел"
ФК «Орел» укрепил вратарскую позицию воспитанником московского "Спартака" Вадимом Аверкиевым. Страж ворот взял себе 57-й номер.
Уроженец Ливен имеет опыт выступлений за "Махачкалу", "Черноморец", "Чайку", "Ротор" и "Сатурн".
Вадим Аверкиев защищал ворота "зелено-белых" в недавнем товарищеском матче с "ПСК", завершившемся со счетом 2:2.
Артем Ежаков
