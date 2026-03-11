Главная » Новости



8:00, 11 марта 2026 года Орловский светофорный завод запланировал оптимизацию производства Совсем недавно предприятие переехало на новую площадку.





Орловский завод "Сервис-Центр" по производству высококачественных светофоров подал заявку на участие в ведомственном проекте "Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства".



Недавно предприятие переехало на новую площадку. Старые мощности больше не вмещали потенциал и развитие компании: ежемесячно завод выпускает более двух тысяч готовых изделий.



Новые станки позволили расширить наименования продукции. Теперь здесь занимаются металлообработкой. Всего на предприятии трудятся 75 человек.





Стэфания Басарева





