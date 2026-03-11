Главная » Новости



8:45, 10 марта 2026 года В Орловской области проверили крупную партию импортных круп На экспертизу отправили образцы из Индии, Турции и Вьетнама.





В Орловской области проверили партию импортных круп. В лабораторию отправили образцы киноа, кускуса и риса из Индии, Турции и Вьетнама. Общий вес составил 1,08 тонны.



Экспертизу провели специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ" 6 марта 2026 года. Они проверяли, безопасны ли продукты для продажи в России.



Карантинных вредителей в крупах не обнаружили. Лаборатория выдала заключения о соответствии продукции фитосанитарным требованиям.





Сергей Мерцалов





