19:00, 10 марта 2026 года В Орловской области матери погибшего бойца СВО вручили орден Мужества Высокой государственной награды удостоен Роман Ветров.



Фото: "Защитники Отечества" Орловской области

В Новодеревеньковском районе Орловской области матери погибшего участника СВО Романа Ветрова вручили орден Мужества. Эта высокая государственная награда была присуждена ему посмертно, сообщили в филиале фонда "Защитники Отечества".



Роман родился в 1977 году. Учился в Хомутовской средней школе и ПТУ поселка Хомутово. Затем работал водителем в Москве. В сентябре 2024 года добровольцем отправился на фронт. Погиб 27 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи.



За проявленные отвагу и самоотверженность Романа Ветрова посмертно наградили орденом Мужества. Церемония вручения прошла с участием главы района, военного комиссара и социального координатора филиала фонда "Защитники Отечества".





Сергей Мерцалов






