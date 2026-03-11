Главная » Новости



17:30, 10 марта 2026 года Портал правительства Орловской области и электронная регистратура пополнят "белый список" Они будут доступны при ограничении мобильного интернета.





На аппаратном совещании в правительстве Орловской области обсудили наполнение так называемых "белых списков". Это перечни ресурсов, доступных для посещения при ограничениях мобильного интернета.



В него уже включены несколько площадок, и, как сообщил председатель областного совета Леонид Музалевский, прорабатывается добавление портала Орловской области. Запрос в Минцифры сделан и насчет электронной регистратуры.



Напомним, что в конце февраля в "белый список" включили онлайн-карту общественного транспорта – приложение "Умный транспорт". Сайт "Вести-Орел" тоже доступен при перебоях с интернетом.





