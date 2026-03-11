Восемь бригад федеральных дорожников готовы устранять последствия подтоплений на Орловщине

Специальные комиссии уже проверяют состояние трасс.

Федеральные дороги в Орловской области готовы к весеннему паводку. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Харьков. В его ведении находятся 455,453 километра федеральных трасс: М-2 "Крым", Р-119 "Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов", Р-92 "Калуга-Перемышль-Белев-Орел", А-142 "Тросна-Калиновка", Р-120 "Орел-Брянск-Смоленск — граница с республикой Беларусь".

Устранять последствия половодья готовы восемь бригад федеральных дорожников и более 40 единиц техники от подрядчиков.

Также началась очистка от снега и наледи водосбросных лотков.