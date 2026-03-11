Главная » Новости



21:30, 10 марта 2026 года Когда в Орле отключат отопление 2026 Когда в Орловской области перестанут топить в домах весна 2026.





В ближайшие дни на Орловщине ожидается заметное потепление, днем температура воздуха будет подниматься выше 10 градусов. Жители области уже интересуются: когда в Орле отключат отопление 2026.



Обычно отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне не ниже +8 и держится пять и более дней. Пока, несмотря на тепло, таких показателей ждать не стоит. Ночью синоптики по-прежнему как минимум до конца марта будут фиксировать ночные заморозки.



О грядущем отключении отопления своевременно предупреждает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Обычно подобную информацию глава региона озвучивает не раньше конца марта-начала апреля. Отопительный сезон в Орловской области по-традиции завершается не раньше первой половины апреля.



Напомним, в 2025 году в квартирах перестали топить позднее обычного - 14 мая, в 2024 батареи отключили 12 апреля.



Редакция сайта "Вести-Орел" следит за ситуацией. Информация обновляется.





Вести-Орёл





