15:30, 10 марта 2026 года На Орловщине заболеваемость ОРВИ сохраняется на прежнем уровне Почти половина заболевших – дети до 14 лет.



Фото: архив "Вести-Орел"

Уровень ОРВИ на Орловщине за прошедшую календарную неделю не изменился. Со 2 по 8 марта зарегистрировано 3,7 тысячи случаев заболеваний. Почти половина заболевших – дети до 14 лет.

— Сохраняющаяся активность вирусов в весенний период может спровоцировать новую волну заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В связи с этим рекомендуется соблюдать общие меры профилактики, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. При появлении синдрома заболевания орловцев призывают не посещать массовые места и обратиться за помощью медиков.





Анастасия Мельникова





