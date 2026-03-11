Главная » Новости



15:00, 10 марта 2026 года За выходные в Орловской области едва не сгорели два магазина Один пожар случился в Орле, другой — в Залегощенском районе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За выходные в Орловской области дважды горели магазины. Об этом сообщили в региональном МЧС.



Первый пожар произошел ночью 7 марта в Орле. Огонь вспыхнул в магазине на улице Максима Горького. К приезду пожарных, пламя уже распространилось на кровлю и грозило перекинуться на соседние строения и балконы. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Возможной причиной ЧП стал аварийный режим работы электрооборудования.



Второй пожар случился 8 марта в Залегощенском районе. В 10:49 спасатели получили сигнал о возгорании в магазине в селе Архангельское. К прибытию спасателей огонь охватил внутренние помещения. К счастью, никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют причину пожара.





