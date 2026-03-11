|
|среда 11.03.2026 23:28:02
12:35, 10 марта 2026 года
В Орле изъятые в ходе розыска дроны "Мавик" отправят в зону СВОСотрудники орловского ФСБ передали 19 таких беспилотников представителям Росимущества.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Орловской области
Сотрудники орловского УФСБ передали представителям Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях 19 дронов "Мавик". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники орловского УФСБ изъяли 19 беспилотников. По решению суда, они были признаны бесхозяйными и переданы в собственность России.
Эти дроны планируется направить в зону специальной военной операции.
