12:35, 10 марта 2026 года В Орле изъятые в ходе розыска дроны "Мавик" отправят в зону СВО Сотрудники орловского ФСБ передали 19 таких беспилотников представителям Росимущества.



Фото: пресс-служба УФСБ России по Орловской области

Сотрудники орловского УФСБ передали представителям Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях 19 дронов "Мавик". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники орловского УФСБ изъяли 19 беспилотников. По решению суда, они были признаны бесхозяйными и переданы в собственность России.



Эти дроны планируется направить в зону специальной военной операции.







