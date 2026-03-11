Орловское отделение Союза работников культуры отмечает 35-летие
В этом году Орловское отделение Союза работников культуры отмечает 35-летие. За годы работы они создали десятки культурных проектов, которые известны как на региональном, так и на российском уровне.
Один из самых долгосрочных проектов - "Сохранение музыкального наследия Орловского края", благодаря которому музыкальные произведения в исполнении солистов и творческих коллективов региона удается записывать и передавать из поколения в поколение.
Главный хранитель этой души - Александра Семенова, которая уже три десятилетия ведет летопись орловской музыки. Как песни наших дней становятся историей, узнала Эва Стасюлевич.