14:30, 10 марта 2026 года Орловское отделение Союза работников культуры отмечает 35-летие За годы работы они создали десятки культурных проектов.







В этом году Орловское отделение Союза работников культуры отмечает 35-летие. За годы работы они создали десятки культурных проектов, которые известны как на региональном, так и на российском уровне.



Один из самых долгосрочных проектов - "Сохранение музыкального наследия Орловского края", благодаря которому музыкальные произведения в исполнении солистов и творческих коллективов региона удается записывать и передавать из поколения в поколение.



Главный хранитель этой души - Александра Семенова, которая уже три десятилетия ведет летопись орловской музыки. Как песни наших дней становятся историей, узнала Эва Стасюлевич.





