16:26, 10 марта 2026 года В Орле начали бороться с мужским бесплодием Одной из причин этого состояния является варикоцеле.



Фото: архив

В орловской больнице имени Семашко освоили новый способ лечения варикоцеле - одной из причин мужского бесплодия. Об этом сообщил главный врач Павел Сергеев.



Чаще всего это заболевание встречается у молодых мужчин. Традиционно лечение включает операцию: открытую, лапароскопическую или микрохирургическую. Однако появился более современный метод - эмболизация. Его впервые применили в медучреждении для лечения варикоцеле.



По словам Сергеева, малоинвазивная операция проводится в рентгенохирургической операционной. Через небольшой прокол в бедренной вене вводят катетер, который под контролем рентгена направляют к пораженным венам. Затем в них вводят эмболизирующие вещества или устанавливают спирали. Это помогает закупорить расширенные вены и перенаправить кровоток к здоровым участкам.



Этот метод не требует общего наркоза, а восстановление пациента проходит быстро.





Сергей Мерцалов






