10:30, 10 марта 2026 года В Орле троллейбусам №6 изменили маршрут Временно они будут ездить до железнодорожного вокзала.



Фото: архив "Вести-Орел"

В связи с поломкой кабеля на участке контактной сети в Заводском районе троллейбусы №4 и №6 ездят по сокращенному маршруту. Добраться до автовокзала можно только на новом тестируемом троллейбусе "Авангард", который имеет автономный ход.



С 9 марта на остальных троллейбусах №6 можно доехать до железнодорожного вокзала. Сейчас их маршрут выглядит так: "улица Максима Горького – улица 1-я Посадская - улица Московская – железнодорожный вокзал", об этом сообщают в группе "Общественного транспорта Орла".



Напоминаем, троллейбус № 4 двигается по маршруту: на участке от 1-й Посадской до больницы Семашко - без изменений, а в другую сторону от 1-й Посадской улицы до железнодорожного вокзала через Красный мост.



Анастасия Мельникова





