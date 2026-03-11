среда 11.03.2026 23:27:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
10:30, 10 марта 2026 года

В Орле троллейбусам №6 изменили маршрут

Временно они будут ездить до железнодорожного вокзала.

Фото: архив "Вести-Орел"

В связи с поломкой кабеля на участке контактной сети в Заводском районе троллейбусы №4 и №6 ездят по сокращенному маршруту. Добраться до автовокзала можно только на новом тестируемом троллейбусе "Авангард", который имеет автономный ход.

С 9 марта на остальных троллейбусах №6 можно доехать до железнодорожного вокзала. Сейчас их маршрут выглядит так: "улица Максима Горького – улица 1-я Посадская - улица Московская – железнодорожный вокзал", об этом сообщают в группе "Общественного транспорта Орла".

Напоминаем, троллейбус № 4 двигается по маршруту: на участке от 1-й Посадской до больницы Семашко - без изменений, а в другую сторону от 1-й Посадской улицы до железнодорожного вокзала через Красный мост.

Читайте также:В Орле троллейбусы № 4 и № 6 вновь временно изменили маршруты



Анастасия Мельникова
