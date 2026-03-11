Главная » Новости



11:30, 10 марта 2026 года В Ливнах стартовал ямочный ремонт дорог Для устранения дефектов используют литой асфальт.



Фото: Сергей Трубицин

В Ливнах начался ямочный ремонт дорог. Для этого применяют литой асфальт, сообщил глава города Сергей Трубицин. Специалисты управления ЖКХ изучили состояние дорог и составили список проблемных участков.



Ремонт выполняет подрядная организация ООО "КП Ливенское". Они используют мобильную установку, которая разогревает асфальт и заливает его прямо в выбоины.



На данный момент работы провели на улицах: Заливенская, Хохлова, Максима Горького, Гайдара, Октябрьская, Денисова, Кирова, Рабочая, Орджоникидзе, Березовая и Пушкина. Ремонт продолжится на этой неделе.



Литой асфальт используют только для устранения серьезных дефектов дорожного покрытия. Ямочный ремонт начнется, когда позволят погодные условия, уточнил Трубицин.





Сергей Мерцалов





