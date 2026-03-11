Главная » Новости



9:22, 10 марта 2026 года В Орле на Красина горел частный дом Пожарные быстро справились с огнем.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

9 марта около 15:00 в Орле на улице Красина вспыхнул жилой дом на четырех хозяев. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, которые сразу приступили к тушению.

- Возгорание ликвидировали за шесть минут, не позволив огню распространиться. В одной из квартир сгорела столешница, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. На месте работали пять спасателей на двух спецмашинах. Пострадавших нет. Причины пожара выясняют эксперты.





Сергей Мерцалов





