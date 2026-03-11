В Орле на Красина горел частный дом

|
|среда 11.03.2026 23:27:27
9:22, 10 марта 2026 года
В Орле на Красина горел частный домПожарные быстро справились с огнем.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
9 марта около 15:00 в Орле на улице Красина вспыхнул жилой дом на четырех хозяев. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, которые сразу приступили к тушению.
На месте работали пять спасателей на двух спецмашинах. Пострадавших нет. Причины пожара выясняют эксперты.
- Возгорание ликвидировали за шесть минут, не позволив огню распространиться. В одной из квартир сгорела столешница
, - сообщили
в пресс-службе регионального МЧС.
Сергей Мерцалов
