12:00, 10 марта 2026 года Из Орловской области на Запорожское и Курское направления отправили четыре "Камаза" с грузом Посылку для бойцов собрал коллектив ОГУ имени Тургенева.



Фото: ОГУ имени Тургенева

Из Орловской области на Запорожское и Курское направления поехали четыре "Камаза" с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



В груз вошли почти тысяча рулонов рабицы и шесть тонн водонепроницаемого материала. Помощь собрали студенты и преподаватели Орловского государственного университета имени Тургенева.

"Сетка нужна в условиях, когда беспилотники "видят" небо. Ее используют для маскировки блиндажей, дорог и оборудования позиций", — рассказал ректор Павел Меркулов. Орловский госуниверситет регулярно помогает бойцам СВО. Ранее на Запорожское направление университет отправил генератор, швейные машины, триста рулонов сетки-рабицы и четыре печи. На Курское направление передали строительные материалы и теплые вещи.







Сергей Мерцалов





