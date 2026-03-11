Главная » Новости



9:57, 10 марта 2026 года В орловской больнице Семашко применяют новый метод борьбы с плохим холестерином Пациентам, которым не помогают обычные лекарства, назначают специальные ингибиторы.







В больнице имени Семашко в Орле теперь применяют новый метод борьбы с плохим холестерином. Пациентам, которым не помогают лекарства, делают инъекции специальных ингибиторов.



Эти препараты не заменяют статины, а дополняют их действие. Инъекции делают раз в месяц в стационаре, и этого достаточно, чтобы поддерживать липидные показатели в норме. Врачи отмечают удивительные результаты: среди пациентов, получающих такое лечение, повторная госпитализация случается крайне редко - всего в одном случае из ста.





Надежда Невматулина





