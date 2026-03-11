Главная » Новости



19:45, 9 марта 2026 года В Орловском техникуме путей сообщения чтут память Владислава Лапочкина Наш земляк героически погиб в Чечне 16 октября 2003 года.







Студенты Орловского техникума путей сообщения чтят подвиг старшего прапорщика милиции Владислава Лапочкина. Наш земляк погиб в Чечне 16 октября 2003 года, предупредив об опасности товарищей.



Владислав был добрым и простым парнем, мечтавшим водить поезда. В школе он учился отлично и вряд ли мог представить, что его верность долгу станет примером для молодежи. В техникуме создали музей его памяти, где бережно хранят каждую вещь и фотографию.



16 октября 2003 года старший прапорщик Владислав Лапочкин с коллегами проверял информацию о схроне оружия. Он первым заметил замаскированное взрывное устройство и успел предупредить товарищей, но сам погиб. Посмертно его наградили орденом Мужества. У Владислава остались мама, жена и маленькая дочь Юля.

"У нас есть замечательная фотография, где Влад разговаривает по телефону. Он наш сын, внук и студент. Ребята говорят о нем, как о ровеснике, который только что вышел за дверь", - рассказала преподаватель истории техникума Наталья Игнатова. С его подвига ГТРК "Орел" начинает серию репортажей о тех, кто до конца остался верен присяге.





