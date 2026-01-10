В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Медики говорят, что это сезонно и закономерно в период новогодних каникул.
За первую неделю 2026-го зарегистрировано около 3,9 тысяч случаев. Показатель заболеваемости на 56 % ниже, чем на последней неделе прошедшего года. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 48,8%.
Циркулируют сезонные вирусы, есть и случаи выявления гриппа А. Однако не стоит забывать о профилактике: мытье рук, проветривание помещений, избегание мест массового скопления помогут сберечь ваше здоровье.