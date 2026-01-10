Главная » Новости



16:00, 10 января 2026 года В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ Медики говорят, что это сезонно и закономерно.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Медики говорят, что это сезонно и закономерно в период новогодних каникул.



За первую неделю 2026-го зарегистрировано около 3,9 тысяч случаев. Показатель заболеваемости на 56 % ниже, чем на последней неделе прошедшего года. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 48,8%.



Циркулируют сезонные вирусы, есть и случаи выявления гриппа А. Однако не стоит забывать о профилактике: мытье рук, проветривание помещений, избегание мест массового скопления помогут сберечь ваше здоровье.





Надежда Невматулина





