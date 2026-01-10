суббота 10.01.2026 16:49:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
11:00, 10 января 2026 года

Орловцам рассказали, как уберечь себя от травм при падении

Правилами поделились в больнице Семашко.

Фото: Ольга Супонева

По статистике медиков, 40% травм происходит зимой. В орловской больнице имени Семашко поделились правилами, которые помогут уберечь себя при падении.

- При падении на спину: широко разведите руки, чтобы смягчить удар и не приземлиться на локти. Прижмите подбородок к груди, защищая затылок. При падении на бок: свернитесь "клубком". Подтяните колени к груди, прижмите локти к телу, постарайтесь приземлиться на боковую поверхность туловища и предплечье, - сообщили в социальных сетях больницы.

Специалисты рекомендуют в любой ситуации сгибать колени при падении, чтобы снизить высоту. Также рекомендуется интенсивно взмахивать руками, чтобы удержать равновесие. В случаях, если рядом есть опора – попытайтесь ее ухватить.

А вот падать на вытянутые руки, локти, ягодицы и колено не стоит. Это может привести к переломам и сильным травмам.


Анастасия Мельникова
