Пожар в Ливнах унес жизнь 83-летней женщины

Вечером 9 января в Ливнах на улице Фрунзе произошел серьезный пожар. Прибывшие спасатели застали горящую квартиру и столкнулись с сильным задымлением в подъезде. Ранее 17 жильцов покинули свои квартиры самостоятельно, еще восьмерых эвакуировали сотрудники МЧС.
- При тушении пожара была обнаружена погибшая женщина 1942 года рождения, - уточнили в пресс-службе МЧС России по Орловской области.
В двушке выгорели полы на площади один квадратный метр, обуглилась кровать и пострадала другая мебель. С огнем боролись десять спасателей на трех единицах спецтехники. Специалисты установили, что предварительной причиной трагедии мог стать аварийный режим работы электропроводки.