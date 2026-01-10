Главная » Новости



9:13, 10 января 2026 года Пожар в Ливнах унес жизнь 83-летней женщины Из подъезда эвакуировались 25 человек.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

Вечером 9 января в Ливнах на улице Фрунзе произошел серьезный пожар. Прибывшие спасатели застали горящую квартиру и столкнулись с сильным задымлением в подъезде. Ранее 17 жильцов покинули свои квартиры самостоятельно, еще восьмерых эвакуировали сотрудники МЧС.



- При тушении пожара была обнаружена погибшая женщина 1942 года рождения, - уточнили в пресс-службе МЧС России по Орловской области.



В двушке выгорели полы на площади один квадратный метр, обуглилась кровать и пострадала другая мебель. С огнем боролись десять спасателей на трех единицах спецтехники. Специалисты установили, что предварительной причиной трагедии мог стать аварийный режим работы электропроводки.





Юлия Сабельникова






