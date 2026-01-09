Клычков назвал районы, которые больше всего пострадали от циклона "Фрэнсис"
В регионе продолжают устранить последствия непогоды.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области в результате обледенения и падения деревьев зарегистрировано большое число обрывов линий электропередач. Сильнее всего мощный балканский циклон "Фрэнсис" прошелся в Урицком, Мценском, Шаблыкинском, Сосковском, Кромском, Дмитровском, Болховском, Хотынецком, Знаменском районах и Орловском муниципальном округе. На данный момент электроснабжение восстановлено в 300 населенных пунктах. Об этом с своем канале МАХ сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Отремонтировано и введено в работу 1 445 километров линий электропередач, убрано почти 300 упавших от тяжести гололеда деревьев, - рассказал глава региона.