19:46, 9 января 2026 года Клычков назвал районы, которые больше всего пострадали от циклона "Фрэнсис" В регионе продолжают устранить последствия непогоды.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в результате обледенения и падения деревьев зарегистрировано большое число обрывов линий электропередач. Сильнее всего мощный балканский циклон "Фрэнсис" прошелся в Урицком, Мценском, Шаблыкинском, Сосковском, Кромском, Дмитровском, Болховском, Хотынецком, Знаменском районах и Орловском муниципальном округе. На данный момент электроснабжение восстановлено в 300 населенных пунктах. Об этом с своем канале МАХ сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Отремонтировано и введено в работу 1 445 километров линий электропередач, убрано почти 300 упавших от тяжести гололеда деревьев, - рассказал глава региона.



Бригады "Орелэнерго" продолжат круглосуточно работать над полным восстановлением энергоснабжения.





Юлия Сабельникова





