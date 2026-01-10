Главная » Новости



15:00, 10 января 2026 года Фильм орловских поисковиков получил высокую оценку на Всероссийском фестивале Его снимали во время акции "Вахта памяти".







Документальный фильм "Поколение героев" получил высокую оценку на Всероссийском фестивале "Потомки победителей" в Новороссийске. Ему досталось первое место в номинации "Взрослые - детям".



Съемки фильма поисковики межрегионального поискового объединения "Костер" проводили во время акции "Вахта памяти". В ролях юные поисковики, а сценарий был написан самой жизнью. О работе и ее создателях расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





