Фильм орловских поисковиков получил высокую оценку на Всероссийском фестивале
Его снимали во время акции "Вахта памяти".
Документальный фильм "Поколение героев" получил высокую оценку на Всероссийском фестивале "Потомки победителей" в Новороссийске. Ему досталось первое место в номинации "Взрослые - детям".
Съемки фильма поисковики межрегионального поискового объединения "Костер" проводили во время акции "Вахта памяти". В ролях юные поисковики, а сценарий был написан самой жизнью. О работе и ее создателях расскажет Татьяна Тимохина.