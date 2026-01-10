|
12:00, 10 января 2026 года
Пять проектов от Орловской области получили президентский грант на реализацию. Общая сумма поддержки составила составила 8,5 миллионов рублей. В минувшем году орловцы создавали выставки, открывали мастерские и поддерживали историческую память.
Вдохновившись победой, творцы планируют продолжать. В этом убедилась Ольга Прилепская.
Ольга Прилепская