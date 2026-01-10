Главная » Новости



10:00, 10 января 2026 года В Орловской областной клинической больнице прошел мастер-класс для врачей Рентген-хирургов обучали работать с новой аппаратурой.







В Орловской областной клинической больнице провели мастер-класс, на котором рентген-хирургов обучали работать с новой аппаратурой. Она позволяет во время операции в режиме онлайн сделать внутри сосуда УЗИ исследование и более тщательно подготовиться к стентированию или тромбоэкстракции. Во многом от этого зависит и результат хирургического лечения.



Наша съемочная группа наблюдала за работой врачей.





Елена Литинская





