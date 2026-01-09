Главная » Новости



21:00, 9 января 2026 года Более десяти тысяч тонн гуманитарной помощи отправил на передовую орловский Народный фронт в 2025 году Помочь бойцам может каждый.







С самого начала специальной военной операции волонтеры и активисты Народного фронта развернули беспрецедентную по своим масштабам работу. Более десяти тысяч тонн гуманитарной помощи и 100 единиц техники отправил на передовую орловский Народный фронт в 2025 году. Принять участие в сборе посылок может каждый.



В новогодние праздники сбор идет более активными темпами. Для тех, кто на передовой, самый ценный подарок сейчас - вовремя полученная помощь. Стэфания Басарева расскажет о работе, проделанной Народным фронтом в Орловской области в 2025 году.





Стэфания Басарева





