Главная » Новости



14:48, 9 января 2026 года Скончалась преподаватель филфака ОГУ Мария Антонова 5 января ей исполнилось 66 лет.



Фото: ОГУ им. И. С. Тургенева

8 января ушла из жизни доктор филологических наук, заведующий кафедрой истории русской литературы XI-XIX веков ОГУ им.Тургенева, профессор Мария Антонова. Об этом сообщили в социальных сетях института филологии.



Мария Антонова - выпускница МГУ им.Ломоносова. Преподавательской деятельности она посвятила более 34 лет, воспитав не одно поколение филологов, многие из которых стали преподавателями вузов и кандидатами наук. Она давала студентам знания в области древнерусской и русской литературы. В 2006 году была награждена нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации". Мария Владимировна неоднократно была приглашенным гостем эфиров на "Радио России.Орел".



- Истинным призванием Марии Владимировны являлась педагогика. Она была Учителем с большой буквы — мудрым, строгим, бесконечно преданным своему делу и своим ученикам. Она воспитала не одно поколение филологов, многие из которых стали кандидатами наук, преподавателями вузов, передавая в мир зажженный ею свет знания. Ее ученики сегодня скорбят вместе с нами, вспоминая ее неиссякаемую энергию, принципиальность, готовность прийти на помощь и редкий дар видеть и развивать талант в каждом студенте, - пишут о ней коллеги и студенты института филологии ОГУ.



О дате, месте и времени прощания с профессором сообщим дополнительно.







