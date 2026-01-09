|
14:30, 9 января 2026 года
В ряде домов в Орле приостановлена подача отопления и горячей водыНеудобства вызваны проведением аварийных работ.
Фото: Ольга Супонева
В ряде домов в Орле приостановлена подача отопления и горячей воды. Неудобства для жителей вызваны проведением аварийных работ.
Отключение произошло по адресам:
- ул. Московская, 24, 26, 28, 28А;
- ул. Пушкина, 7, 9, 29, 37;
- пер. Новосильский, 1, 3, 4, 4/11;
- ул. Поликарпова, 2, 4;
- пер. Трамвайный, 2, 4;
- пл. Мира, 4.
Как сообщили в администрации города Орла, предварительный срок завершения работ — до 20:00 9 января.
Анастасия Мельникова
