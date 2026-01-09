Главная » Новости



12:00, 9 января 2026 года В Орле электротранспорт возобновляет работу Движение троллейбусов полностью восстановлено.



Фото: Анастасия Мельникова

В Орле началось поэтапное возобновление движения электротранспорта. Троллейбусы выпущены на все маршруты. Также начали курсировать трамваи № 1 и № 3.



- В настоящее время на трамвайном маршруте № 4 организовано движение автобуса от железнодорожного вокзала до школы № 35, - сообщили в пресс-службе администрации города Орла.



Напомним, днем ранее работа городского электротранспорта была остановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями.



Читайте также: В Орле временно приостановлено движение троллейбусов





Анастасия Мельникова





