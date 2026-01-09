Главная » Новости



12:30, 9 января 2026 года В Орле горел грузовой автомобиль Повреждения получила и рядом стоящая машина.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

8 января в переулке Пищевой в Орле загорелся грузовой автомобиль. К моменту прибытия спасателей кабина машины была охвачена огнем. Существовала угроза возгорания соседнего транспортного средства.



- В результате пожара в грузовом автомобиле выгорела изнутри кабина на 4 м.кв. У рядом стоящего автомобиля с наружной стороны кабина имеет оплавление пластиковых конструкций на 1 м. кв. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Кроме того, сотрудники МЧС России по Орловской области 8 января несколько раз выезжали на буксировку транспортных средств. Три машины не смогли самостоятельно выехать в Орле, такие же происшествия произошли в Свердловском и Мценском районах. В Троснянском районе у автомобиля пробило колесо, сотрудники пожарно-спасательной части оказали помощь водителю.





Анастасия Мельникова





