Главная » Новости



18:55, 8 января 2026 года На Орловщине ожидается прохождение циклона "Фрэнсис" Он несет осадки в виде снега и мокрого дождя.



Фото: Анастасия Мельникова

С 8 по 10 января на Орловщине ожидается прохождение циклона "Фрэнсис". Он несет сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Опасность представляют и перепады температур. В течение суток минусовая погода может меняться в плюсовую несколько раз.



- Высока вероятность появления гололеда на дорогах и во дворах, дворовых территориях, обледенение электросетевого хозяйства, в связи с чем может происходить отключение электроэнергии. Просьба по возможности воздержаться от дальних поездок, без необходимости не покидать помещения, соблюдать особую осторожность на улице, - сообщил жителям региона губернатор Андрей Клычков.



Все службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты уже устраняют локальные технологические нарушения на энергообъектах после стихии в наиболее пострадавших районах. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов.





Анастасия Мельникова





